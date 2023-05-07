美國警方今天表示，位於北加州的加州州立大學契科分校（California State University, Chico）校園附近有一場派對遭人開槍，造成1名17歲女孩死亡，另外5人受傷。

美聯社報導，警長奧德瑞吉（Billy Aldridge）表示，警方清晨3時30分左右趕往位於契科（Chico）的案發公寓，發現6人中彈。被害人全數送醫，但一名17歲少女在醫院傷重不治。

奧德瑞吉說，目前還有3名傷者住院，分別是21歲的男子和19歲的男子以及一名17歲少女，他們的傷勢穩定，沒有生命危險；另兩名分別為18和20歲的男子送醫治療後已出院。

警方表示，這起槍擊案似乎是單一事件，目前社區並未遭受威脅。警方未公布凶嫌資訊。

案發社區靠近加州州立大學契科分校。契科市位於加州首府沙加緬度（Sacramento）以北145公里，居民約10萬1000人。警官米勒（Brian Miller）形容這個區域是報警電話的「熱點」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120507