本季打下「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離隊後最佳戰績，卻在季後賽首輪遭「下剋上」淘汰的騎士，今（7）再迎來令人難過的消息，球隊老闆吉伯特（Dan Gilbert）的兒子尼克吉伯特（Nick Gilbert）不幸離世，得年26歲。尼克吉伯特深受騎士球迷愛戴，因為他代表球隊多次參加選秀樂透抽籤，曾抽中2次狀元籤，包括2011年以第一順位選進厄文（Kyrie Irving）。

堪稱是騎士幸運星的尼克吉伯特，2011年他代表球團出席抽取樂透籤，以2.8%的機率抽中狀元籤，最終選進杜克大學超級控衛厄文，而且這支籤是經由與快艇交易獲得，至於騎士自己的籤有高達19.90%的機率可以抽中狀元，最終落到第4順位，騎士選擇了崔斯坦湯普生（Tristan Thompson）。

2013年選秀會樂透抽籤，尼克吉伯特再度代表球團出征，再以15.60%的機率，擊敗魔術（25.00%）、山貓（後改名為黃鋒，19.90%）拿下狀元籤，只不過他們的狀元人選班奈特（Anthony Bennett）在NBA沒有打出實質成績，2021年賽季則是來台加盟PLG，目前則是在新竹攻城獅效力。

尼克吉伯特出生時患有神經纖維瘤，這顆腫瘤多半會出現在大腦、脊隨或是神經，過去一年多以來，尼克吉伯特多次接受手術治療，健康狀況直線下滑。騎士去年11月舉辦了「尼克吉伯特之夜」，以提高人們對於神經纖維瘤的認識及籌募資金。