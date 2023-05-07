42歲陳姓男子因涉及竊盜、詐欺等案件，今年2月、3月起分別被台北地檢署、橋頭地檢署及地院、嘉義地檢署及新北地檢署等5處院檢通緝後，他偷偷潛回故鄉台南，藏身安平區某汽車旅館，卻被警四分局臨檢查獲。警方逐一解送歸案，花了大約16個半小時，才完成任務回到台南駐地。

昨天凌晨零點20分左右，市警四分局華平派出所在安平區慶平路某汽車旅館臨檢時，發現陳男投宿汽車旅館，進一步盤查身分後，發現他竟然身背5條通緝。

警方調查，陳男先因涉竊盜案未開庭2月23日遭台北地檢通緝；3月17日因詐欺案遭嘉義地檢通緝；3月21日因竊盜案遭橋頭地檢通緝；3月29日因竊盜案遭新北地檢通緝，3月31日則因竊盜案遭橋頭地院通緝。

據了解，陳男因自知被多個院檢通緝，於是躲回家鄉台南藏匿，但仍被警方查獲。全案完成調查後，警方6日上午8點從台南出發，將陳男依序押解前往橋頭地檢、橋頭地院、嘉義地檢、台北地檢，最終站解送到新北地檢後，員警直到今天凌晨零點30分才安全返抵駐地。