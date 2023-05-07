物價帶動學校營養午餐價格上漲，台北市教育局統計，截至4月為止，已有18校將調整餐費。業者解釋，主因在於新冠肺炎疫情及俄烏戰爭影響，導致食材全面上漲，加上基本工資連年調漲，再不調整餐費，實在撐不下去。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，學校與業者是一年一約，簽約期間不得調整價格，而有些業者與學校續約，會選擇自行吸收成本才不漲價，今年各校陸續招新廠商，自然討論餐費調漲的議題，才讓民眾感覺很多家都在漲。

但他解釋，由於新冠肺炎疫情、俄烏戰爭及近年基本工資調漲，近3年食材上漲幅度越來越高，像是以前價格穩定的根莖瓜果類及豆乾類今年漲幅至少4成以上，業者若不適時讓餐費反應物價，恐難維持營運並提供好品質餐點。

有團膳業者表示，近年物價飆高，全部食材上漲3到4成，尤其豬肉片漲幅至少1.6倍，連價格平穩的豆類製品也漲1成5，在餐費無調整的狀況下，業者為了要保持供餐品質，早已進入虧損狀態，更有些廠商撐不住陸續退出市場或轉行，同業數量可說是越來越少。

因此，該業者坦言，營養午餐餐費調整勢在必行，否則不調漲，廠商實在撐不下去，也無法給予辛苦的廚工更多薪資及福利。

台北市家長協會理事長胡語珊認為，多數學校營養午餐餐費調漲後應落在60至65元之間，漲幅皆在10元以內，其實不論是以物價、使用者付費角度來看，都不算特別高的漲幅，加上教育局也給予各項食材補助，周遭家長並沒有太大反彈。

她強調，廠商調漲餐費之前，必須取得一定比例家長同意，相信餐費調整是各校各方代表達成共識的決議，但家長後續會再監督供餐品質是否受影響。

也有家長說，營養午餐廠商hold不住物價當然漲價，現在營養午餐餐費約50至55元，其實這價格不一定合理。