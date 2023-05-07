來自長治鄉的丁許明枝（前排右）年逾百歲，是屏東縣模範母親中年紀最長。（林和生攝）

屏東縣長周春米與母親共同走秀，為今年模範母親表揚大會揭開序幕。（林和生攝）

屏東縣政府7日於縣府大禮堂舉辦「模範母親表揚」，全縣44位模範媽媽中，最高齡的是101歲丁許明枝，母代父職不辭辛勞默默付出；前屏東縣長潘孟安母親潘林美鳳也獲表揚，但因故未出席領獎，縣長周春米陪同母親還有其他得獎媽媽一同走秀，展現最自信魅力的一面。

周春米與85歲母親周媽媽到場和模範母親們一同走秀，為典禮留下難忘且溫馨的回憶。周感性地說，「媽媽就像山讓我們依靠，像海包容我們所有的一切」，母親們除了擔負家庭照顧責任外，也投入社區公益活動，都是為子女樹立良好的榜樣。

她說，母親是每個家庭的支柱，媽媽們無私付出與溫暖守護，陪伴家人走過許多甜蜜時光，是讓家人感到平和與安定的力量，深深感謝所有媽媽們的辛勞。

周春米特別與大家分享今天有事無法來到現場，來自車城鄉的模範媽媽潘林美鳳，也是前縣長潘孟安的母親，感謝她質樸堅韌、不畏艱難個性，以及熱心公益、關心地方事務的為人處事，才能栽培出打造屏東品牌、安居樂業的潘前縣長。

今年接受表揚的模範母親中，年紀最長的是來自長治鄉的丁許明枝，在先生離世後，更母代父職一肩扛起教養未成年子女的重責大任，為家人、家庭付出貢獻，子女孫輩受到薰染，於各領域皆有成就，家庭也經營得美滿成功。