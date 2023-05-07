英國國王查爾斯三世昨（6）日在西敏寺進行加冕，不過有眼尖網友在直播畫面中發現，一個罩著斗篷、拿著掃把或長棍的黑影從門口快速通過，畫面在網路上瘋傳，不少人譏諷是「死神」降臨，或是已故黛妃、女王的靈魂來到現場，不過西敏寺澄清，所謂的「死神」只是教堂司事經過而已。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，查爾斯成為第40位在西敏寺進行加冕禮的英國君主，昨日典禮開始後，帳號為「stxawbs」的網友在TikTok放上一段經過重新編輯的7秒直播影片，影片中，一個略微駝背、罩著斗篷的黑影手持長棍或掃把，從西敏寺門口快速走過，影片一上傳就受到關注，短短4小時就累積了超過300萬人次觀看，逾42萬人按讚、7000筆留言。

有網友留言可能是「死神」降臨，另一批網友更毒舌，稱可能是查爾斯前妻、已故黛安娜王妃（Princess Diana），或去年才辭世的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈魂到了現場。

不過網友們要失望了，「新聞週刊」求證西敏寺的回應是，這位神秘人只是教堂司事，平常協助西敏寺的宗教儀式進行。