New（左）和Tay兩人展現親和力，預告見面會有專屬台灣粉絲的驚喜。（陳俊吉攝）

泰國BL劇《深藍之吻》人氣組合Tay、New7日在台舉辦粉絲見面會，這是他們第3度訪台，之前已去過台北101，這次來台行程緊湊，除了吃鼎泰豐，沒有太多時間閒晃，Tay透露若有機會，接下來還想去九份拍美照；而愛貓的New，想要去猴硐貓村看貓。

兩人合作日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》翻拍的泰版，New飾演原版中魔法師的角色，如果跟角色一樣擁有傾聽別人心底話的超能力，會想聽誰的心聲？Tay笑說：「我不會想聽到New的，因為他自己會一直說。」顯示兩人的好交情。

Tay表示其實自己常常會不懂自己的想法，有這能力不如聽聽自我的心聲，如果能聽懂自己在想什麼，生活應該能更簡單一點；New則說如果擁有這種能力，希望聽聽所有人的心聲，想知道每個人在想什麼，笑問：「也想聽聽看記者們覺得我們夠帥嗎？」

Tay跟New以BL劇走紅，是否有其他想嘗試的新類型？兩人表示都想挑戰演科幻片，特別是漫威超級英雄那種，New說自己最喜歡鋼鐵人、Tay想挑戰演出奇異博士，若是反派的話，New想演經典角色小丑，而Tay想當邪帥的邪神洛基。