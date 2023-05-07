美國卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.）在台授權代理商中華機械7日於關渡總部舉辦「中華機械ｘ林書豪公益記者會」，除了邀請球星林書豪站台，台灣世界展望會會長李紹齡擔任嘉賓出席，也邀請幸運球迷到場共襄盛舉。

中華機械攜手林書豪一同做公益，只要林書豪在4、5月份期間於高雄17直播鋼鐵人主場賽事每投進一顆三分球，中華機械就會捐出新台幣7777元世界展望會「籃海計畫」。今日於記者會上公布累積金額，中華機械亦宣布加碼至新台幣77777元。由於下周末（13日和14日）尚有兩場鋼鐵人主場賽事，林書豪有望延續個人火燙手感，將捐款金額持續向上累積，最終捐款總額將在24日中華機械關渡總部落成典禮上揭曉。

2022年起，中華機械開始與世界展望會合作，目標達成持續且有深度的企業社會責任，去年8月26日首度舉辦青少年生涯發展參訪活動，當時邀請世界展望會32位弱勢青少年，藉由總部大樓巡禮、維修工廠觀摩、與企業主對談等，提前認識職場生活，進而探索自我。

今年雙方更進一步強化交流，中華機械以捐款行動支持世界展望會「籃海計畫」。「籃海計畫」和台灣在地教練合作，為弱勢青少年成立籃球隊，以運動專業培訓為主軸，打造青少年共學成長團體。「籃海計畫」最終目標為幫助青少年培養更好人品，發展多元能力，並透過籃球教育翻轉人生，鼓勵青少年追「球」夢想，成為賽場及自己人生的最佳MVP！