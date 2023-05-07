為藍營2024大選李四川說話了？ 網全暴動：川伯太有智慧 @ChinaTimes ​

對於2024總統大選，藍綠白各政黨現在都摩拳擦掌的準備中，台灣民眾黨由主席柯文哲參戰，民進黨則由副總統賴清德定於一尊，至於國民黨目前則人選未定。對此，台北市副市長李四川今（7）日就在臉書上表示，「你說：先有電杆，還是先有樹」，甚至更坦言「人生並不全是競争與利益，更多的是相互成就，彼此溫暖」，許多網友看完後紛紛聯想到藍營目前對於2024的競爭，表示「互相禮讓、相互扶持、長長久久、共創未來」、「川伯太有智慧」，引發討論。

李四川今（7）日在臉書上PO出一篇「你說：先有電杆，還是先有樹」的文章表示，「電桿說：從你的擁抱就知道我先來。但由於你的支撐，我才能穩定的供電，照亮街道。樹說：從你擋著我的成長，就知道我先來。雖然你擋了我，我還是擁抱著你，給你支持與溫暖」。

同時李四川更分享了他在日本沖繩街上拍的照片，直言「人生並不全是競争與利益，更多的是相互成就，彼此温暖。我喜歡這張照片，與好友們分享」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛表示「亦如您所分析的，有時是要互相扶持、互相成就，傷害了別人，可能要付出更大的代價」、「好有智慧」、「相互扶持、互相成就，任何人、事、物 皆無法獨立立足在群體中 唯有互助、互信、互愛、和平共存，才能造就更光亮的世界」、「川伯啟示的好！台北市民的福氣」。

甚至更有網友認為，此番話可以套到現在目前國民黨對於2024的潛在人選身上，直呼「這張照片可以給正在網內互打，卻一直攻擊對方的同仁，一個深刻的感受！川伯副市長就是這樣務實有深度！」、「互相禮讓、相互扶持、長長久久、共創未來」。