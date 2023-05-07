星宇航空昨日發生航班嚴重延誤事件，旅客延滯待在機上長達數小時又夜宿機場，不滿的旅客把情緒發洩在空服員身上，桃園市空服員職業工會聲明，當日來回的東京航班本就有較高的超時風險，星宇做出應及早作好人力調度並和旅客溝通，而非到最後一刻才變成空服員來承受旅客的怒氣，呼籲董事長張國煒不只要跟旅客道歉，也應該跟員工道歉。

空服員工會指出，機組員指是第一線員工，無法對航機和人力調度做決策，航空器飛航作業管理規則也對飛行員和空服員的飛航執勤時間有規範明確上限，目的在於確保機組人員不過勞，維持足夠的專注力，維護從起飛、航程途中、到降落全程都飛航安全，避免超時過勞才是機組人員應有的工作紀律，保護自己、也保護他人。

空服員工會說，《勞基法》和《民航法》所規範的時間上限，都是航空公司可以事前預判的，而且以JX801和JX803延誤事件來看，機組員當日來回的東京航班本就有較高的超時風險，星宇航空做出併機決策時，便應及早作好人力調度並和旅客溝通，而非到最後一刻才變成空服員來承受旅客的怒氣。

和旅客一起滯留機上的機組人員，都是星宇航空調度決策下的受害者，空服員工會希望旅客和社會大眾不要誤解或責難一線基層的空服員，同時呼籲張國煒不只要跟旅客道歉，也應該跟員工道歉，並給予當班機組員合理的補償。

工會強調，近日不斷收到星宇航空空服員的申訴，因航班恢復迅速，不只飛機接飛的密度變緊，空服員排班的密度也變高，疲勞程度不停增加，東京航班、曼谷航班等區域線也都有瀕臨違法邊緣的風險，這些問題都極需要儘速改善。