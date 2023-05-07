台中一名蔡姓男子先前搭乘公車時兩度猥褻女乘客，後來偷摸女騎士遭錄影蒐證時，還出言恐嚇對方，「X你娘」、「妳再拍我等一下就揍妳」等語，遭到檢方起訴。台中地院審結，依恐嚇危害安全罪及性騷擾罪，應執行蔡男有期徒刑9月，得易科罰金27萬元。可上訴。

判決書指出，蔡男2021年12月間搭乘公車時，見到A女打算上車，便利用下車之際經過A女的機會，緊貼A女的背部，還以右手環抱A女的腰部；隔日，蔡男同樣於公車站，伸手觸摸擦肩而過的B女臀部。

2022年2月間，蔡男行經台中一處街道騎樓，遇見另名C女正在牽機車，趁C不注意之際伸手觸摸臀部，C女見狀隨即持手機錄影蒐證自救，蔡男竟氣急嗆聲，「X妳娘」、「妳再拍我等一下就揍妳」、「不相信我敢打妳喔」等語，全案經由A、B及C女報警處理，檢方偵結起訴。

台中地院審理時，蔡男否認做出性騷擾行為，A女部分稱自己僅是單純刷卡下車，沒有觸碰對方，B女則只是手臂不小心擦到，C女是他不小心撞到機車，機車再碰到C女，他並沒有伸手觸碰C女等，但法官勘驗證詞及監視器畫面後，不採信蔡男說詞，依犯性騷擾罪，累犯及犯恐嚇危害安全罪，應執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬元。可上訴。