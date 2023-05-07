星宇航空爆發開航以來最大調度危機，5月6日JX002台北-洛杉磯航班及7日JX001自洛杉磯返台航班，皆受到5月6日A350航機滯留東京影響，航機無法正常調派，將延後24小時出發。

星宇表示，JX002班機原訂於台北時間23：40起飛前往洛杉磯，因宣佈航班延後時，已有旅客抵達候機室等待，星宇航空地勤人員於向旅客說明情況後，依照乘客意願協助安排交通返家或入住旅館。

原定於5月6日JX002和5月7日JX001航班將延後24小時出發。JX002將調整至5月7日台北時間23：40起飛，JX001則改為5月8日洛杉磯時間00：50起飛。原JX002的乘客人數為152人，JX001的乘客人數是262人。星宇航空已通知旅客有關航班時間的更改。

星宇航空對於航班延誤深感抱歉，不僅對先前造成的班機誤點感到歉意，也為連帶影響台北-洛杉磯航班造成的影響深表歉意。本次疏失對乘客造成諸多不便，星宇航空承諾將進行全面檢討，並制定未來的應對措施，以確保不會再發生此類事件。