台灣向享有「螺絲王國」之美譽，扣件產業從上、中、下游建構起最完整的產業供應鏈，「台灣製造」的扣件產品，不只品質穩定，技術創新領先，還能結合最新工業科技及軟、硬體系統整合，提供汽車、醫療、航太、離岸風電及資訊科技等高端產業應用。

展覽期間，除參展商展示扣件業的最新技術及創新外，主辦單位還舉辦多場產業論壇、採購洽談會及Podcast製造癮技術分享等內容，吸引眾多業界專家和學者分享成果和經驗。義大利知名扣件製作機械設備商-薩克瑪集團(SACMA Group)資深副總表示，本次為首次參展，展出成效超乎預期，現場獲得許多潛在商機和合作機會；年營業額達3.5億歐元、採購金額達2500萬歐元德國重量級買主Reyher公司採購副總裁亦表示，此次參與久違5年的「台灣國際扣件展」，對於台灣扣件業者的創新實力的再躍進非常肯定，希望能夠持續與台灣高質化扣件供應商合作，也很期待於2024年再度參觀扣件展。

另來自巴西的Upper Comerico Exterior Ltd.的業務代表也認為，扣件展讓他能找到品質及交貨期都值得信賴的合作夥伴。來自英國CCF公司代表也持相同的看法，認為台灣扣件展將能為公司帶來更好的解決方案。

本屆扣件展暌違五年成功舉辦，不僅促進了業內間的交流與合作，也為產業注入了新的活力和動力。2024年「台灣國際扣件展」訂於4月16日至18日舉辦。