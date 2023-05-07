基隆市公幼及非營利幼兒園新生登記抽籤7日進行第二階段登記抽籤，中籤率近8成。基隆市教育處表示，目前公幼還有610名缺額，將於8日上午進行登記，進行第二次抽籤。

教育處表示，基隆市近年積極提升公共化教保服務比率，且因應2歲幼幼專班需求大增，今年度於仁愛附幼、中和附幼及信義附幼增設3班幼幼專班增加48個名額；112學年度公幼及非營利幼兒園、職場教保服務中心共釋出1647個招生名額。

第一階段共有1355名幼兒登記抽籤，共錄取1037名幼兒，經統計，有610名缺額供第二階段登記抽籤，且7個行政區皆有名額。教育處提醒未及參加第一階段登記抽籤及未抽中的幼兒家長，可於8日上午9時起至中午12時前至基隆市幼兒園招生系統（https://parents.klcg.gov.tw/）進行第二次登記，並將於8日下午1時30分，進行第二次抽籤。