新北市公立高級中等學校112學年度教師聯合甄選初試今在新北市立丹鳳高中、永平高中及新莊高中3校舉行。教育局指出，本次公立高中職教甄共有85名教師缺額、27個科別，有3936人報名創新高，錄取率約為2.2％。

另外，今年通過加分及增額人數比例大增，如本土語言（包含今年新增台灣手語加分）及一般科專業群科雙語認證高達94人獲加分。

教育局表示，新北市教師甄選秉持著公平、公開、公正，本次辦理教甄3校共117間試場，均設有特殊試場提供身心障礙考生特殊應考服務，維護考生權益。

教甄初試自111學年度起調整為僅考「各該甄選科目專業能力」，並延長應試時間為90分鐘。今年微調初試錄取倍率，應試普通科者，按初試總成績，依全市偏遠或一般學校錄取倍率有所不同：偏遠地區學校採12倍錄取參加複試、一般地區學校則降為10倍，專業群科則仍維持6倍錄取。

除此之外，依簡章規定，符合身心障礙身分、全國運動會前3名、專業群科甲級技術士之初試加分資格者共計39人，初試得加分10％。另有榮獲特殊優良教師或教學卓越獎者經審查以增額方式入複試計14名，上述加分人數較去年三倍以上成長。

教育局長張明文說，新北市高中教甄獨有的加分模式，將吸引各界優秀人才齊聚新北，不但能落實108課綱及提升2030雙語教育優質環境，還讓新北教師擁有多元跨域的專長，讓學子獲得最優質的教學品質。

教育局提醒，12日下午8時後將開放查詢初試成績，可依身分證號逕至新北市教師聯合甄選報名系統（網址：https://career.ntpc.edu.tw/）自行下載成績單。成績複查請於15日中午12時前至新北市立林口高中圖書館提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時恕不受理。

初試錄取名單將於17日下午8時後於上述系統及新北市立林口高中網頁公告。錄取者請於21日下午2時至5時至新北市立海山高中現場報名，詳細報名作業請應考人依簡章內容辦理。