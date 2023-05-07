潮港城集團旗下2新品牌「自在風」、「巧甜坊」進駐南投樹德半山夢工廠，座位容納逾2百人。（張妍溱攝）

「巧甜坊」的時尚輕奢甜點，吸引老饕青睞。（張妍溱攝）

「自在風」提供中式速食餐點，由潮港城餐飲集團2大主廚親自調配。（張妍溱攝）

餐飲業復甦，潮港城集團旗下2個新品牌、「自在風」、「巧甜坊」進駐南投夯景點「樹德半山夢工廠」於7日開幕，過去長達3年疫情讓餐飲市場重新洗牌，許多新品牌逐步浮現，搶攻市占商機，讓南投餐飲市場出現新力道。

有「中部辦桌王」稱號的潮港城餐飲集團，其「自在風」、「巧甜坊」為旗下第3、第4個品牌，董事長謝瑞珉表示，疫情解封後帶動觀光餐飲市場消費信心，除台南安平亞果遊艇碼頭內的紅點茶樓，未來南投稅務出張所可享用下午茶。

謝瑞珉指出，潮港城餐飲集團由大型宴會跨足連鎖餐飲品牌，將30多年的宴會經驗透過品牌創新注入新靈魂，提供消費者多元用餐選擇，未來將進軍燒肉、鍋物餐飲市場，打造全新餐飲王國。

「自在風」提供中式速食餐點，星級健康美味料理，個人套餐式呈現，特色餐點有藤椒酸菜魚、潮坊牛排骨（麵）、咖哩海鮮鍋等，松露芋鴨煲更選用大甲芋頭與櫻桃鴨一同燒制，並加入法國松露醬提香，芋頭絲滑軟密、松露香氣濃郁，唇齒留香。

「巧甜坊」意謂「巧師用心、甜蜜入心、坊意動心」故以此為名，有「潮。生吐司」、「御禮坂円」、「炙泡芙」、「冰炫泡芙」、「橙檬梨蛋糕」、「核佳蘋安乳酪蛋糕」、「松露奶油吐司」等。其中「御禮坂円」曾榮獲2022年台灣百大伴手禮殊榮。

樹德半山夢工廠指出，引進潮港城餐飲集團旗下餐飲進駐，不但可為消費者提供更多元的美食，同時也提供更多的就業機會，為活絡南投經濟盡一分心力。

潮港城餐飲集團長期投入南投偏鄉服務，開幕當天邀五育高中合唱團展現原民天籟之音，另「福星」哈雷重機車隊，數十台市價逾4千萬元各款哈雷重機在生命樹下展出，讓遊客拍照欣賞，氣氛輕鬆愉快。