交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「2023長濱雙浪金剛馬拉松」，7日上午5點在台東縣長濱國民小學鳴槍開跑，超過1700名國內外選手報名，全馬男子組由回家鄉比賽的樟原部落青年温連忠，以2小時59分28秒勇奪第一名，全馬女子組由第二次參賽的劉素雅以3小時26分54秒帶走冠軍。

至於半馬男子組則由台東子弟顧紘慈、張哲豪分別以1小時21分9秒、1小時21分41秒分列一、二名；半馬女子組第一名由1小時43分54秒完賽的蕭湘鈴拿下。

由於新冠肺炎疫情解封，口罩另也解除，包括馬來西亞、荷蘭、菲律賓、比利時、美國、法國、北愛爾蘭、香港、愛爾蘭、日本、印尼等11個國家、30位外籍選手報名，加上台灣報名者，超過1700跑者參與，民視節目《Go Go Taiwan》主持人段慧琳，幾乎每年不缺席「超跑媽媽」陳嘉齡也帶著兒子小比一起完成半馬賽事。

東管處為配合環保減塑，選手物資包除了提供環保水杯讓選手重複裝水使用，亦將一般運動賽事皆免費提供的紀念衫，改讓選手依自身需求另行加購，由於紀念衫設計別具特色，環保材質布料穿著舒適，適合日常中搭配穿著，有超過3分之1的選手選擇加購，現場紀念衫的購買也相當熱烈，另外紀念毛巾及環保水杯也是選手入手購買的暢銷商品，今年報名全馬及半馬組的跑友們，還可以直接在活動現場兌換整條真空包裝的燻飛魚，讓很多跑友們大感驚喜。

由東部海岸國家風景區管理處今年度辦理的重要運動賽事，再來是6月11日登場的秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動，報名期間到5月12日，歡迎各界好手與民眾把握時間揪團報名參加。