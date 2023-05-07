嘉義市政府建設處長田長沛掛出看板表態參選立委，備受矚目。（田長沛提供／廖素慧嘉市傳真）

2024嘉義市立委選舉國民黨人選至今未定，嘉義市政府建設處長、前立委潘維剛之子田長沛今天掛出多幅大看板，標榜「超級大黑馬」，備受矚目，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，嘉義市是艱困選區，將由中央做「內參式」民調，徵召民調第一的人參選。

田長沛日前在臉書表態參加國民黨內立委初選，今天在街頭掛上競選看板，看板上的「黑馬」圖像十分醒目，強調「有信心成為立委選戰中最強的一匹黑馬」。

田長沛表示，自己擔任嘉義市政府建設處長2年多來，成功協助市府招商，包括IKEA等知名廠商進駐，舉辦「開嘉市集」吸引觀光人潮，並透過老屋活化再利用等政策，協助青年返鄉或移居嘉義市創業就業，也更了解地方產業結構，因而希望有機會到立法院為嘉義市繼續打拚、找出路。

蔡明顯表示，嘉義市是艱困選區，中央黨部將做內參式民調，把有意願參選者都納入民調，不公開民調期日及結果，徵召提名民調第一名者參選明年立委，目前有市議員張秀華、陳家平、黃思婷、田長沛等人表態，還在徵詢其他人選，預計8日提報名單給中央黨部。