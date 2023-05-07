月稱光明寺安排里長頒發獎助學金。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

福智僧團月稱光明寺為關懷弱勢學童，每年頒發獎助學金鼓勵青年學子，7日在苑裡國小頒發通霄、苑裡地區共95位學子，副縣長鄧桂菊前往致意時表示，感謝僧團對學子的關懷未曾間斷，期勉學子們就學時接獲各界的幫助後，未來踏入社會「要做個手心向下的人！」、懂得付出。

頒獎典禮由福智僧團性莊法師主持，副縣長鄧桂菊率領教育處副處長徐建男、家庭教育中心主任邱華斐致意，苑裡鎮長劉育育、縣議員張顧爍服務處代表都到場參與。金曲將歌后張艾莉也到場獻唱，分享感恩、立志向上的理念，也分別安排里長、校長頒發助學金，場面溫馨感人。

副縣長鄧桂菊表示，感謝福智僧團多年來對苗栗青年學子的關懷未曾間斷，她連續多年參與頒獎會場，感受到滿滿的正能量；她說，人生的道路上都會碰到一些問題，多數人需要被幫助似乎要多一點，過程中總是看到一些團體，對弱勢青年學子給予及時的幫助，尤其月稱光明寺持續多年，不僅獎助學金，還有舉辦關愛大地、經過檢測的放生魚苗活動。

鄧桂菊說，青年學生是國家成長很重要的動力，求學過程很多需要正向的刺激，才能跟國際接軌，縣長鍾東錦上任後，除了每位學生有平板電腦外，今年兒童節增加觸碰式螢幕，保護學生的靈魂之窗。她期勉學子們，接受社會幫助後，未來要「做個手心向下的人！」，能從接受者轉換成給予者、懂得付出，不斷多元學習、充實自己，但必須跟電玩和3C產品保持一定距離。

月稱光明寺指出，自2013年開始頒發獎助學金以來，每年都撙節約50萬預算，針對通霄、苑裡、苗栗市、西湖和後龍等5個鄉鎮市，弱勢、貧困及遭逢家庭重大變故的學子，今年共有208位學子獲得助學金鼓勵，今天起分區舉辦頒發典禮；大學生每人5000元助學金、高中生每人3000元、國中生每人2500元和國小生每人2000元。

月稱光明寺性莊法師表示，寺院有感於心靈教育培養優質人才，優質人才創造希望未來，所以特別重視心靈提升與開利他的格局，希望鼓勵學子刻苦勤學、飲水思源。月稱光明寺自 103年起連續8年，榮獲內政部績優宗教團體將的肯定，多年推動在地多元關懷的活動，包含「溫馨傳月情」、「月光音樂會」、「社區關懷義診」等。