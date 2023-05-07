苗栗縣長鍾東錦（中）擔任防癌大使。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦向醫護人員、鄉親打招呼。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府規畫的「鍾意樂活．苗栗健康遊」健康促進列車7日開抵造橋，由衛生局與衛生所結合大千綜合醫院，在造橋國小學生活動中心辦理「造顧自己．橋保安康」大型整合性篩檢，儘管天公不作美，仍有3、400名民眾冒雨參加。縣長鍾東錦到場慰勞醫護人員和志工，肯定鄉親珍惜自己健康踴躍受檢，並與來賓擔任防癌天使鼓勵大家建立「預防勝於治療」的觀念。

縣長鍾東錦重視普及18鄉鎮市的健康促進系列活動，今天由衛生局副局長莊素玲、造橋鄉衛生所主任連麗嵐陪同，到學生活動中心關心這場篩檢活動；縣議員廖秀紅、造橋鄉長徐連斌、前鄉長黃天貴、代表會主席陳裕福、副主席廖義勇，還有加碼贈送白米的苗栗中央扶輪社社長黃正昌等多人出席，並擔任防癌天使宣導健康篩檢的重要性，逐一到各篩檢站慰勞醫護人員，問候並肯定鄉親踴躍受檢。

縣府衛生局規畫「鍾意樂活．苗栗健康遊」健康促進系列，目的是要提供長輩和鄉親就近參與，擴增人際關係，更藉此打造在地健康、活躍老化的生活環境。

鍾東錦表示，從鄉親冒雨踴躍參加健康篩檢的情形，可以看出大家都非常珍惜自己的健康；俗話常說「預防勝於治療」，辦理大型整合性篩檢正希望鄉親就近參與，透過專業醫護和儀器的檢查，若發現風險因子能夠及早治療、恢復健康，珍愛健康的長輩鄉親定能長壽「食百二」。

縣議員廖秀紅、鄉長徐連斌及代表會主席陳裕福等人，稱讚縣長鍾東錦帶領團隊規畫這項貼心的服務，極具方便性，有效為鄉親健康把關，尤其嘉惠各鄉鎮市長輩鄉親。

「造顧自己、橋保安康」健康篩檢活動，自7日上午7時30分至11時受理填表受檢，提供「多樣健檢、一站完成」的便利服務。篩檢內容包括成人健檢、B、C型肝炎及四癌篩檢，另額外提供骨質密度、胸部X光檢查及長者功能和心理健康評估等加值服務；醫院準備了健康好禮分送民眾之外，苗栗中央扶輪社也加碼贈送完成相關篩檢項目者5斤白米，鼓勵鄉親響應定期篩檢，為自己健康把關。

造橋鄉衛生所表示，衛生福利部分析110年十大死因資料顯示，癌症已連續40年位居第1位，而心血管疾病、糖尿病、高血壓等相關慢性病也連續多年在十大死因中佔了9項；

另國民健康署統計，40歲以上自述無三高等慢性病史者接受健檢後，發現有血脂、血壓、血糖等任一項異常比例達1／4。慢性病堪稱健康的無形殺手，篩檢目的是讓未罹病的民眾及早發現風險因子，讓健康的生活不受疾病威脅，呼籲民眾「響應定期篩檢，健康多一點！」