好市多A肝莓果風暴持續延燒，繼該公司於5日深夜稱「國內沒有食用而感染A肝的案例」，遭砲轟卸責後，北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰今（7日）下午在臉書表示，已有網友告知他，早前吃過好市多莓果後，3月肝指數已暴增至360，現在更已飆破500，並確認感染A肝。他呼籲，各地衛生機關主動發布相關個案病情，以釐清此次毒莓案的影響。

好市多販售進口科克蘭冷凍三種綜合莓、藍莓等食品，陸續被檢驗出A型肝炎病毒，引發國人恐慌。好市多5日深夜公告稱「國內沒有食用而感染A肝的案例，」引爆各界砲轟此說法根本是卸責。

蘇一峰昨（6日）於臉書怒批好市多此說法。他表示，大部分A肝病人出現的是感冒症狀，台灣因為A肝非常少見，因此醫師根本不會因為病患出現感冒症狀，就想到驗A肝。

蘇一峰今天再於臉書貼文質疑，「3月前真的沒人感染A肝嗎？」他表示，正常的肝功能指數為40以下，但有網友告知他，3月中去做健檢時，發現肝指數到360，之後聽聞好市多莓果有A肝病毒訊息，4月底去驗的肝指數再暴增至560，5月初驗A肝確定為陽性，檢驗診所已於5日通報新北市衛生局。」

此外，一名網友也在蘇一峰稍早前的一則貼文下方留言表示，「家人已驗出A肝陽性，肝指數達540。」蘇一峰表示，請衛生機關主動發布個案病情好嗎！？