雲林縣台西鄉魚塭潰堤，雲林縣政府派工程車進行搶修。（陳文求提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣沿海台西鄉7日降雨，沒有出現淹積水情況，但因雨水造成土堤鬆軟，1處養殖魚塭潰堤約10公尺，排水流入魚塭滿溢後波及周邊約10公頃魚塭，虱目魚、蝦子等養殖水產流出，損失難以估計，縣政府水利處派員搶修，預計8日可在潰堤處完成太空包堆疊，日後再設法爭取經費整修土堤。

台西鄉海口村海豐村1處魚塭，7日雨後土堤突然塌陷，漁民發現馬上通報鄉民代表陳文求，陳文求通知縣水利處前來搶修，但由於土堤狹小，工程車難以靠近，只能先用怪手將沙土置於潰堤處初步補強，待開闢便道後再將太空包運至潰堤處堆疊。

陳文求表示，台西鄉海埔新生地有上千公頃魚塭，早期以石子、泥土興建土堤，20餘年都沒有整修過，相當破舊，只要一下雨就可能潰堤，7日台西地區雨勢並不大，但土堤遇雨變鬆軟，出現約10公尺的破口，排水流入魚塭滿溢，魚蝦都跑光了，文蛤雖沒流失，但生長也可能受到影響，損失尚待評估。

陳文求說，台西海埔新生地因被工業局列為雲林離島工業區範圍，屬於工業用地，無法向漁政單位申請經費整修魚塭土堤，發生潰堤漁民只能請水利單位前來搶修，希望海埔新生地能透過離島工業區的解編，由漁政單位展開土堤整修，才能徹底解決問題。

台西漁民指出，只要下雨，海埔新生地的魚塭土堤就可能潰堤，漁政單位與工業局互踢皮球，就是沒有人要來整修土堤。之前海埔新生地由雲林縣政府規畫為「台西綠能專區」，現在又要變更成「產業園區」，但就是沒有人關心魚塭土堤整修問題，潰堤造成養殖水產的損失求訴無門，非常無奈。