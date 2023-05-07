民進黨主席賴清德（中）7日出席「三明治新世代」親子園遊會，並與年輕朋友一起捲棉花糖。（劉宗龍攝）

爭取新住民及年輕族群，民進黨主席暨總統候選人賴清德今天由出席「三明治新世代」親子園遊會。賴清德表示，三明治新世代擔當起家庭的重要責任，上有爸媽需要照顧，下有子女需要撫養。民進黨未來會持續落實性別平等，更持續關注新住民在台灣的生活。

為強化宣傳幼兒托育、兒童與青年教育等政策，以及讓社會更加認識性別平等議題與新住民文化，民進黨今天由中央黨部性別平等事務部、新住民事務部主辦，青年部協辦，共同舉行「三明治新世代」親子園遊會，並邀請多個表演團體，和「勵馨基金會」、「婦女救援基金會」、「偶素馬來妹」及「范姊越南料理」等設攤位宣傳婦女及新住民議題。

賴情德以時下最熱門的台劇《人選之人，造浪者》中的台詞：「孩子的成長、家庭中瑣碎的事情，雖然都是小事，但也是台灣未來的大事」，賴清德認為這句台詞不僅代表台灣家庭所經歷的事，也正是國家所面對的事，賴情德強調，未來會共同努力解決三明治世代所要面臨的問題。

他說，執政黨有新住民不分區立委，而新住民不分區立委在國會殿堂為新住民爭取權益，協助更多的新住民融入台灣這塊土地，意義相當非凡。此舉可以讓外國人感受到台灣是一個多元且美麗的國家。因為有新住民的加入，無論是第一代、第二代，亦或是外國朋友來到台灣，都豐富了台灣多元的文化，「越多元、越美麗；越美麗、越自信，也會成為一個最棒的國家。」

賴清德也針對羅美玲拿他愛吃甜食這句話打趣。直言他的確喜歡吃甜食，跑行程時也會買珍珠奶茶，而且是點全糖。許多人可能認為喝全糖珍奶會不健康，但身為醫生的他認為，糖尿病的原因是由於胰島素分泌不足，並不是糖吃多或過甜而引起，不過賴清德也說明，若本身就有糖尿病或高血脂，就不建議吃太甜。

賴清德在致詞結束後，特別到園遊會和年輕朋友一起捲棉花糖，同時和現場的民眾及小朋友互動，賴清德也對娘惹糕、拉茶讚不絕口。