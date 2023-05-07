昨(6)日上午，高雄岡山陸軍裝甲第564旅一名現下士陳姓男子放假後，不料開車離營僅不到10分鐘便發生車禍，造成2女身亡、1女重傷送醫救治，這名陳男在車禍發生的當下，竟「一臉態度輕鬆」的蹲在一旁抽菸，而這名陳男的臉書也被曝光了，不僅全身行頭金錶、手鍊，其臉書疑似經營副業，滿滿是銷售汽車資訊，自介也寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我，火速服務」。

據《ETtoday新聞雲》報導，這名下士陳姓男子，疑似在臉書經營副業，不僅全身行頭「金錶加手鍊」且臉書滿滿是銷售汽車的資訊，其自介也寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我，火速服務」，表示有買車服務可找他，另外臉書上也放上多張與女友的放閃合照。

岡山嚴重車禍！自小客連環撞 3女騎士送醫2人不治

這起車禍發生在昨(6)日上午，高雄岡山陸軍裝甲第564旅一名現役軍人陳姓男子放假後，離營不到10分鐘，便開車撞死2女子，也造成1名女子重傷，然而，事發當下肇事的陳男被拍到蹲坐在一旁抽菸滑手機「態度相當輕鬆」，當他被記者問話時，僅簡短回應「對不起」便被帶回警局。

警方初步調查，陳男並無酒駕，不過警方在肇事轎車內發現的迷彩服和臂章，確認陳男為陸軍裝甲第564旅官兵；事發經過是陳男駕車沿大莊路北往南直行時，先與對向轎車發生擦撞後，追撞騎乘機車的60歲陳女，造成陳女、呂女、黃女受傷送醫後，陳女、黃女皆不治。

八軍團發言人王俊傑少將今對外回應，所轄裝甲564旅陳姓士官6上午休假期間，駕車（無酒駕）行經高雄市岡山區大莊路段，與轎車及機車發生車禍，致生民眾傷亡事件，全案刻由高雄市岡山分局鑑處中。他強調，對此不幸意外深感遺憾，後續除配合警方調查，並援引為例，通令各單位加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維用路人安全。

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