興濟宮7日頒發清寒學生獎助學金，共有79名學生獲獎。（程炳璋攝）

大觀音亭暨祀典興濟宮府城觀興文化藝術基金會7日頒發清寒獎助學金，今年共有公私立大專、高中職共139位學生報名，核准79人，興濟宮3名幹部同是國中退休校長，3人一起勉勵學子努力向學，翻轉人生。

興濟宮3名幹部皆是從教育界延攬的退休校長，包括基金會理事陳進明是前安平國中校長、興濟宮董事長吳福春是前忠孝國中校長、基金會會長侯明福是前安順國中校長，3人退休後都到興濟宮擔任職務，展現以文人帶頭的廟務風氣。

興濟宮連續17年發送清寒學生獎助學金，審核條件從智力成績、班級排名與家庭況狀衡量，今年共139報名者，選出獲獎學金的79人，大專生每人1萬元、高中職每人5000元。

侯明福表示，小時候家中也屬貧戶，靠著念書升學逐漸脫貧，有感人生中有起有落，勉勵學生得獎就是對自己最大的肯定。

今年廟方原本預計選出15名公立大專生，卻高達50人報名申請，最後增加獲獎名額為17人，智力成績最高分為台東大學施姓同學的99分，最低分也在90分以上，可見競爭激烈。

大觀音亭暨祀典興濟宮每年發放2次獎學金，每年發送金額達120多萬，連續17年，幫助許多弱勢家庭卻學業優秀的學子就學。

興濟宮以3位退休校長自述年輕就學故事，提供現場年輕學子參考，激勵大家持續在學業上衝刺。