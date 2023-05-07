港媒日前獨家披露，湖北省委常委、省委宣傳部部長許正中接替毛超峰，擔任立足香港的文化央企「紫荊文化集團」董事長。許正中6日在港以紫荊文化集團董事長身分首次公開亮相，與香港特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄出席「國風國韻飄香江」開幕典禮。

香港星島網報導，58歲的許正中是江蘇人，畢業於中國人民大學新聞系，長期在《人民日報》海外版工作，擔任經濟部主任、經濟社會部主任、副總編輯，2015年擔任《人民日報》新聞協調部主任，2019年擔任《人民日報》副總編輯，成為副部級官員，2020年7月空降湖北。

報導稱，紫荊文化集團是一家綜合性大型骨幹文化央企，2021年正式組建，總部設在深圳、香港，據稱是大陸中央為了「繁榮香港文化，促進文化產業進一步發展而設立」，近年在香港頗為活躍。紫荊文化涉及影視產業、傳媒資訊、出版發行、文旅演藝、金融投資等5大業務板塊，旗下包括中國大陸對外文化集團、聯合出版集團、銀都機構、鳳凰衛視、紫荊雜誌社。

報導指出，暫時不清楚紫荊文化原董事長毛超峰新安排。毛超峰，1965年12月出生，曾任海南省委常委、政法委書記、常務副省長等職。