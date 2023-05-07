母親節即將到來，高雄壽山動物園23位保育員，1年365天全天候照顧園區動物，如同動物的媽媽一樣。園方將在5月14日母親節當天舉辦暖心活動，邀請遊客在特製卡片寫下對保育員或媽媽的愛與感謝，前2000名可獲母親節造型花束。

觀光局長高閔琳提到，目前壽山動物園正值孔雀繁殖期，園內「友禽天地」常見母孔雀與小孔雀一起出現覓食的溫馨畫面，但孔雀生性膽小機敏易受驚嚇，曾發生遊客追逐新生小孔雀造成孔雀媽媽棄子的動物行為。

孔雀媽媽母性佳，與新生小孔雀互動良好。（柯宗緯翻攝）

高閔琳表示，當時保育員周潔如化身為動物保母，接手進行人工餵養接手照料，先用毛巾裹著小孔雀，模擬孔雀媽媽將孩子呵護在羽翼下的環境，降低緊迫感。目前進入人工照養階段，保育員除持續觀察羽毛及身體狀況，並隨時與獸醫保持聯繫，預計6個月後可再回到展場與大小朋友見面。

羊駝家族合影（左至右分別為媽媽「小黑」、已經長大的「白長襪」、歐露露、阿姨「小花」）。（柯宗緯翻攝）

至於去年12月誕生的羊駝「白拿鐵」、「白長襪」已逐漸茁壯，白拿鐵個性獨立不常黏在媽媽「拿鐵」身邊，而白長襪則常常跟媽媽「小黑」撒嬌、黏TT想吸奶。

保育員劉家宏透露，白長襪遺傳到媽媽的長腿基因，和姊姊「真真」算是羊駝界高挑美女；近期天氣炎熱，羊駝家族特愛窩在獸舍內吹冷氣，近期將為羊駝剪毛消暑。

保育員陳裕琪為狐獴家族設計覓食玩具。（柯宗緯翻攝）

此外，保育員陳裕琪則為人氣動物狐獴設計覓食玩具，讓牠們吃得健康也玩得開心。而侏儒河馬「圓寶」外表雖已「轉大人」，但內心似乎還不想長大，依舊會望向媽媽「春圓」或保育員討拍，可愛萌樣擄獲不少遊客的心。

壽山動物園將於5月14日母親節當天推出送愛暖心活動，以留言牆方式，讓民眾在特製的小紙卡寫下對動物保母或媽媽的感謝；前2000名留言者有機會獲得母親節造型花束，歡迎大家把心中的愛和感謝表達出來。