台中市南屯區萬和宮今天有近千名媽祖的契子女回宮祝壽。（萬和宮提供／張亦惠台中傳真）

台中市南屯區萬和宮2007年開始辦理媽祖契子女登記，從首年的150名，累積至今年已有4038多名契子女，今天上午雖下著雨，但有近千名契子女不畏風雨，仍到萬和宮向媽祖祝壽，場面熱鬧溫馨。

萬和宮董事長蕭清杰說，所謂契子女，就是與神明訂定契約，請神明收為契子女（義子或義女），擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人。依習俗，每年契父母聖誕或廟會節慶時，「契子女」會返廟祭拜並換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線）的紅紗線，直到滿16歲成人為止。

萬和宮從2007年辦理媽祖契子女登記，並自隔年起於媽祖聖誕前夕的農曆3月21日，舉辦回宮祝壽植福活動，請契子女為媽祖娘娘祝壽，並祈求保佑平安長大。萬和宮說，今年的契子女祝壽活動，考量契子女父母不少都是上班族，提前今天星期日舉辦，方便家長騰出時間，陪同小孩參加。

儘管大早下雨，並沒有降低媽祖契子女家長與孩子們的熱誠，近千名契子女由父母或爺爺、奶奶陪伴陸續到萬和宮，更換平安符的紅紗線，品嚐熱騰騰的湯圓及八寶粥，廟方還贈送壽桃及壽麵，就讀南屯區鎮平國小三年級的江玟霏與一年級的江彥廷姊弟，由父母陪同參加，都表示第一次參加，覺得很有趣。

董事長蕭清杰說，恭祝媽祖聖誕，萬和宮今天提前舉辦契子女回宮祝壽活動，雨勢不斷，依舊有這麼多家長及契子女回宮，表示大家對媽祖的誠心與敬意，祈求媽祖保佑所有的契子女，平安健康快樂，智慧大開，學業進步，前途光明，典禮由蕭清杰與小朋友們獻上疏文、壽桃後，圓滿結束。