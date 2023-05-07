桃園市蘆竹區南崁國中承辦112年桃園市運動會市長盃獨輪車錦標賽，這次有62個單位共345名騎手報名參賽。桃園市體育總會獨輪車委員會自2011年成立，力推獨輪車運動，許多學校派出的小選手陸續也在全國賽事中斬獲佳績。

桃園市體育總會獨輪車委員會表示，6日舉行的獨輪車賽事總計有62個單位報名參賽，參與人數高達443人，其中騎手就有345人，角逐20個競賽項目，這次市長盃賽事的競賽規則完全採用與「世界獨輪車錦標賽（UNICON）」一致標準，，期盼早日與國際接軌。

桃園市體育總會獨輪車委員會說，2014年11月1日曾以1142人「同時騎乘獨輪車」，成功挑戰金氏世界紀錄外，在市府的推薦與鼓勵下，參加教育部體育署106年度運動i臺灣計畫－22縣市地方特色運動票選活動，角逐「挑戰極限獎」，奪得冠軍，成為桃園的地方特色運動。

不僅如此，2018年於韓國舉行的第19屆世界獨輪車錦標賽，桃園共有44名騎手獲市府教育局補助前往參賽，當年更是斬獲金牌11面、銀牌25面及銅牌26面，成績相當輝煌。

桃園市各級學校的小騎手也陸續奪得佳績，桃園市體育總會獨輪車委員會盤點，在2017、2018、2019及2020年，連4年在教育盃全國獨輪車錦標賽奪下國中組、國小組雙料4連霸總錦標，表現非常傑出，另也期待本月27、28日將登場的教育盃全國獨輪車錦標賽，桃園棋手們能繳出優秀的成績單。