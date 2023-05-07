熱搭節慶議題，母親節推出媽媽入園優惠價，另外也搭上5月報稅話題，憑繳稅憑證就能享有門票折扣， 即日起至6月25日園區祭出動物派對活動，除了可以與外星獸們拍創意照扮萌打卡，還有怪獸造型美食與消費者同樂。
憑繳稅憑證門票588元，母親節期間，5月13日至5月14日兩天，帶媽媽入園只要憑出示戶口名簿或全家福照片購票入園520元，原價1199元，購買六福村入園門票再加贈關西六福莊住宿券，4人6999元，原價1萬8216元。
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