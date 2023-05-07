今年大陸各地房地產極為冷清，過去曾因台商聚集而有「小台北」之稱的蘇州昆山市況冷清，2家地產開發商打7折促銷房產，卻遭昆山市政府以「擅自大幅度降價銷售」、「造成社會不穩定」為名施以重罰。

據《界面新聞》報導，今年的「五一」假期，各地售樓處格外冷清，開發商們採用各種「花式促銷」方式拉抬買氣，但是降價促銷則遭到當地政府處罰。受到蘇州昆山住建局處罰的2家公司分別是昆山嘉寶網尚置業與昆山長泰置業出售的已完工地產項目，原因是開發商「擅自大幅度降價銷售，擾亂了房地產市場正常秩序，造成了社會不穩定因素」。對於上述項目暫時關閉網簽，待整改結束後予以開通。

負責該項目的一名仲介銷售人士表示，項目的優惠活動是4月29日開始，目前還在繼續，許多購房者都是被各種優惠吸引來的。

據售房仲介人士介紹，這次出售項目在「五一」之前每平米按備案價1.8-1.9萬元（人民幣，下同）銷售，每戶再優惠30萬至32萬元，折算下來均價約1.4萬元/平方米，相當於75折至8折左右，有的還送停車位。

仲介人士說，大幅降價促銷是因為開發商著急清盤變現，該項目第一期於2017年11月份開始預售，賣到現在都已經是現房銷售。經與住建部商議後約定，促銷活動只能針對面積較大的房型，其餘要按原價銷售。但後來遭同行舉報，政府訪擅自降價亂市場秩序，所以受到處罰，罰款金額不清楚，「但聽說不少」。

報導說，該地地產項目因距離上海約35分鐘車程，成為銷售宣傳亮點，聲稱「虹橋（上海）商務區外溢板塊」，但是不少曾經因此購入的投資客現在正急於脫手。另外有新推出項目也有促銷價格，但近3個月內成交數為0。

報導說，很明顯地，目前大陸樓市仍未好轉，即便是有著「上海後花園」之稱的昆山也不會例外，市場信心不足、去化承壓將是接下來昆山開發商們依然要面臨的問題。

目前由江蘇省蘇州市代管的昆山市是大陸電子製造業重鎮，經營以出口為主的電子相關產業，一度聚集了超過10萬名台商，有「小台北」之稱，是台商在中國投資最密集的地區。但近年來台商大量外移，許多工廠減員、歇業或倒閉，榮景已不復當年。