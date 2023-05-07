新北市持續打造特色共融公園，目前全市179處特色共融公園，其中座落於林口的13座，而新北市平均人口最年輕也是增長最多的林口，更以當地的地形為設計概念，搭配不同的主題、設施，滿足各式遊戲需求，提供市民及親子更優質的遊憩場所。

過去新北市境內有許多公園，因設施老舊、無障礙設施規畫不足，市府持續進行更新、優化，更在2021年起積極推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善計畫」，打造更優質的公園環境。

此外，景觀處也根據各地區不同的特色，規畫特色共融公園，以林口的13座為例，是以林口的台地地形作為設計概念，再透過各種不同的主題打造出各具特色的公園，例如以豐富多采的地景造型搭配彈跳床的跳跳糖公園、結合可愛小熊圖樣並設置無障害滑梯的小熊公園，還有以捷運為主題的樂活公園，於長條狀的公園內結合步道及沿途多樣化的遊戲集體健設施，給民眾不同的體驗。

而林口為台地地形，所以也設置許多兼具滯洪功能的公園，以避免強降雨造成周邊地勢較低的地區淹水及土石流等災情，例如如宗北公園、立功公園、井泉公園、立言公園、一品公園、翰林公園及東湖公園等公園，而這些公園也配合滯洪池地形設置各種不同的特色遊具，讓公園結合防洪及休憩的功能。

新北市景觀處表示，因林口為新北市近年人口增長最多，同時也是平均年齡最年輕的行政區，所以市府也積極在林口規畫特色共融公園，目前共有13座，且各具特色，來滿足民眾及親子間不同的需求。

農業局長李玟表示，新北市致力於將公園改善為特色共融公園，目前全市境內共179處特色共融公園，其中有124處都是市長侯友宜任內完成，未來市府仍會持續推動，歡迎民眾可以前往體驗，詳細資訊也都在「來新北玩公園」網站當中，可以查詢各特共融遊戲場資訊。