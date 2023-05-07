東勢林場遊樂區金針花怒放，滿山坡黃澄澄一片，徜徉其中令人心曠神怡。（東勢林場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場的台灣胡桃悄悄開花，猶如「清湯掛麵」般格外吸睛。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林場遊樂區遍植6~7萬株金針花，目前正值盛開之際，放眼望去，滿山坡黃澄澄一片十分漂亮；武陵農場台灣胡桃悄悄開花，猶如「清湯掛麵」般格外吸睛。東勢林場表示，金針花有「東方母親花」之稱，母親節即將到來，凡於13、14日入園的媽媽，門票只要125元，歡迎入園倘佯在金針花海之中。

東勢林場滿山坡遍植6~7萬株金針花，隨著母親節來臨，金針花也怒放迎賓，黃澄澄的一片非常漂亮，遊客只要置身其中，身心靈彷彿瞬間被療癒了，一整天的煩惱全都消逝，令人心曠神怡。

金針花又稱萱草、忘憂草，有「東方母親花」之稱，在母親節前往欣賞金針花，顯得非常應景。此外，在園區散步時不時可聽到悅耳鳥鳴聲，賞花散步後前往「濯足園」享受溫泉泡腳，陪媽媽共享難得的溫馨時光。

東勢林場表示，凡於母親節假期13、14日來場的媽媽，門票僅收125元，陪同隨行家人只要160元；到森林咖啡廳用餐，餐點一律8折優待，消費即贈送「西方母親花」康乃馨花束，數量有限，送完為止。

武陵農場植物生態極為多元豐富，近期有眼尖遊客發現樹上掛著又長又細的翠綠色條狀物，在隨風搖擺下十分迷人，許多遊客第一次看見，紛紛拿起手機捕捉畫面，直呼相當有趣。

武陵農場副場長胡發韜表示，該植物是台灣原生種「台灣胡桃」，雄花開花呈現類似懸垂穗狀的葇荑花序，猶如「清湯掛麵」般的長麵條，可長達15~40公分，多萌發於樹體老枝葉腋，遠遠望去像極夏天常吃的抹茶涼麵，也帶來一絲絲沁涼感受。