來自彰化員林的張雅雯，「彰化健力運動管理」工作室就開在員林大道4段路旁，裡面除了擺滿各式各樣的健身器材之外，還有滿滿的國光獎章、整串的金牌，看得眼花撩亂。（張雅雯提供／吳建輝彰化傳真）

張雅雯（後排中）的工作室開張，啟蒙老師之一的謝志典（前排右）、議員曹嘉豪（前排左2）等健力領域的教練們，也都現身祝福。（吳建輝攝）

攤開張雅雯的經歷，除了是世界盃、世界運動會冠亞軍常勝軍外，她也是2011-2013蹲舉世界紀錄保持人、2006-2018連續12年的亞洲與全國紀錄保持人，更稱霸7屆亞洲盃冠軍。（吳建輝攝）

近年健身風氣盛行，除了大型連鎖健身房之外，還有不少私人健力工作室，彰化縣員林市員林大道旁就隱身一家小小健力工作室，門口擺滿整排國光獎章，原來老闆是前國手7屆亞洲盃冠軍、2011-2013蹲舉世界紀錄保持人張雅雯，其退役後轉任教練，開設健身房也訓練國手，持續推廣健力運動。

來自彰化員林的張雅雯，「彰化健力運動管理」工作室就開在員林大道4段路旁，裡面除了擺滿各式各樣的健身器材之外，還有滿滿的國光獎章、整串的金牌，看得眼花撩亂，目前張雅雯的工作室除了推廣健力之外，也訓練不少選手，其中不乏現役國手。

攤開張雅雯的經歷，可以說是超級台灣之光，默默為台灣健力爭取榮耀，其經歷可以用相當驚人形容，除了是世界盃、世界運動會冠亞軍常勝軍外，她也是2011-2013蹲舉世界紀錄保持人、2006-2018連續12年的亞洲與全國紀錄保持人，更稱霸7屆亞洲盃冠軍。

儘管張雅雯因傷已經很少比賽，不過去年她參加2022年全民運動會，以蹲舉、臥舉、硬舉總合595公斤的成績，拿下金牌，該次比賽也是她全民運動會健力第7面金牌，更讓人驚訝的是，張雅雯的教練超大咖，是號稱被政治耽誤的健力國手，現任員林市長游振雄。

張雅雯表示，國二開始接觸健力，啟蒙教練就是游振雄，還有社頭國中老師謝志典，過去在他們的帶領下，征戰世界各大比賽，儘管後來游振雄從政為民服務，但仍沒有忘記健力，持續協助在比賽的路上給她很多幫助，現在也與他一起推廣健力運動。

張雅雯強調，她的工作室以推廣健力運動為主，過去在員林莒光路開設「彰化健力肌適能訓練基地」，推廣健力給更多的朋友認識，現在規模擴大，轉移到員林大道打造「彰化健力運動管理」工作室，歡迎大家一起來感受健力的魅力。