基隆市帶動唱協會7日下午在基隆市仁愛國小舉辦母親節帶動唱觀摩聯歡大會，包括基隆市長謝國樑、基隆市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉等人，都熱情參與，與眾多婦女朋友一起歡度佳節。

謝國樑表示，在母親節當天，要向全市的母親們表達祝賀及感恩之意，感謝她們平日的辛勞，並親自頒發感謝獎牌給贊助活動的慶安宮，以及參與活動的隊伍代表。

童子瑋也表示，因為在場的婦女朋友有活力、有熱情的為基隆付出，才有基隆今日的改變與成就。他指出，他代表市議會，繼續當媽媽們的最貼心的小寶貝，讓媽媽們在基隆這個大家庭更開心，更自在，更適合年輕人在這裡組建家庭，讓愈來愈多的人願意在這裡成為「基隆媽媽」。

這次的大會在「天下的媽媽都是一樣的」的溫馨歌聲中揭開序幕，包含婦女學苑土風舞班等32支隊伍參加表演。

基隆市警察局第一分局也在警察局長張樹德帶領下，在現場宣傳「打詐基隆隊」，並由打詐宣導員警戴上刑警大頭娃娃並手持打詐基隆隊看板。警方呼籲，近期假投資詐騙案件發生數上升，財損金額往往屢創新高，切勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。