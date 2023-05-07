6日白金漢宮陽台上，小路易表情豐富。

英國國王查爾斯昨（6）日進行加冕儀式，威廉與凱特的么子、5歲的路易王子（Prince Louis）意外出席儀式，不過其實他並未全程參與，西敏寺內長達2小時的儀式上，他中途就離場休息。當天姊姊夏綠蒂公主（Princess Charlotte）全程照顧小路易、安撫弟弟，不過在白金漢宮陽台上欣賞飛行表演時，個性沉穩的夏綠蒂仍忍不住被古靈精怪的弟弟逗笑，被捕捉到她望向張嘴的小路易笑出來。

6日白金漢宮陽台上，小路易表情豐富。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，原本外界預期，年僅5歲、個性古靈精怪的路易王子不會出席爺爺查爾斯的加冕大典，王室似乎是在最後一刻才決定帶他參加。

6日白金漢宮陽台上，5歲小路易及9歲小喬治都指向遠方。（圖／路透社）

儘管規模及流程已有所刪減，不過從白金漢宮出發的遊行開始，到結束儀式、回到白金漢宮陽台與民眾揮手致意，查爾斯的加冕典禮一共耗時逾4小時，對於5歲的小路易而言負擔可能仍過大，他不斷被拍到打呵欠的模樣，西敏寺內加冕儀式進行時，小路易也被拍到踢腿，迫使凱特湊向他說悄悄話。

6日查爾斯加冕儀式上，5歲路易王子坐在母親凱特、姊姊夏綠蒂之間，受到兩人的關照。（圖／路透社）

還有眼尖粉絲注意到，加冕儀式進行到一半時，原本坐在夏綠蒂與凱特中間的路易竟然消失了，網友猜測，可能是小路易坐不住被強制帶離場，不過《每日郵報》指出，威廉及凱特之前就計畫儀式途中讓老么先行離開、休息。小路易直到儀式的最後環節才回到西敏寺內。

6日查爾斯加冕儀式上，5歲路易王子坐在母親凱特、姊姊夏綠蒂之間，不過中途離席。（圖／路透社）

所幸在爸媽忙碌之餘，小路易還有姊姊照顧、幫忙安撫他的情緒，這對姊弟抵達西敏寺後站在父母後方，夏綠蒂被捕捉到像個小大人般，伸出右手牽起小路易的左手，儀式結束後，她也盡責地牽著弟弟跟在父母後方、離開西敏寺。

查爾斯加冕儀式禮成之際，8歲的夏綠蒂盡責地牽著5歲路易的手，跟在父母後方離開西敏寺。（圖／路透社）

不過報導指出，就連沉穩的夏綠蒂也難抵抗弟弟的逗趣。典禮結束王室成員回到白金漢宮陽台與民眾揮手致意、欣賞軍機飛行表演時，路易生動的表情與反應照例吸引粉絲注意，他伸手指向現場群眾，對父母說「看看那裡！」，當軍機飛越上空時，他張大嘴巴、不斷比手畫腳，掩不住內心雀躍，夏綠蒂也被拍到對弟弟張大嘴的表情笑出來，忍不住轉頭，和弟弟一起「咯咯笑」。

小路易指著遠方。（圖／美聯社）

王室成員回到白金漢宮陽台與民眾致意、欣賞軍機飛行表演，小路易表情生動，連沉穩的夏綠蒂也忍不住笑了。（圖／美聯社）

小路易表情很多，連夏綠蒂及凱特也忍不住笑了。（圖／美聯社）

Prince William, Princess Kate, Princess Charlotte, Prince George and Prince Louis pose on the Buckingham Palace balcony following the #Coronation. pic.twitter.com/5UPfym4h5K — Entertainment Tonight (@etnow) May 6, 2023

除了對軍機、群眾比手畫腳外，西敏寺儀式結束後，威廉、凱特與3名子女坐上馬車返回白金漢宮時，小路易也被捕捉到在馬車內興奮歡呼，唇語專家普雷斯（Jacqui Press）說，小路易當時在為爺爺查爾斯歡呼：「Yaay國王！」