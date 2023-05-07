6日白金漢宮陽台上，小路易表情豐富。

英國國王查爾斯昨（6）日進行加冕儀式，威廉與凱特的么子、5歲的路易王子（Prince Louis）意外出席儀式，不過其實他並未全程參與，西敏寺內長達2小時的儀式上，他中途就離場休息。當天姊姊夏綠蒂公主（Princess Charlotte）全程照顧小路易、安撫弟弟，不過在白金漢宮陽台上欣賞飛行表演時，個性沉穩的夏綠蒂仍忍不住被古靈精怪的弟弟逗笑，被捕捉到她望向張嘴的小路易笑出來。

6日白金漢宮陽台上，小路易表情豐富。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，原本外界預期，年僅5歲、個性古靈精怪的路易王子不會出席爺爺查爾斯的加冕大典，王室似乎是在最後一刻才決定帶他參加。

6日白金漢宮陽台上，5歲小路易及9歲小喬治都指向遠方。（圖／路透社）
6日白金漢宮陽台上，5歲小路易及9歲小喬治都指向遠方。（圖／路透社）

儘管規模及流程已有所刪減，不過從白金漢宮出發的遊行開始，到結束儀式、回到白金漢宮陽台與民眾揮手致意，查爾斯的加冕典禮一共耗時逾4小時，對於5歲的小路易而言負擔可能仍過大，他不斷被拍到打呵欠的模樣，西敏寺內加冕儀式進行時，小路易也被拍到踢腿，迫使凱特湊向他說悄悄話。

6日查爾斯加冕儀式上，5歲路易王子坐在母親凱特、姊姊夏綠蒂之間，受到兩人的關照。（圖／路透社）
6日查爾斯加冕儀式上，5歲路易王子坐在母親凱特、姊姊夏綠蒂之間，受到兩人的關照。（圖／路透社）

還有眼尖粉絲注意到，加冕儀式進行到一半時，原本坐在夏綠蒂與凱特中間的路易竟然消失了，網友猜測，可能是小路易坐不住被強制帶離場，不過《每日郵報》指出，威廉及凱特之前就計畫儀式途中讓老么先行離開、休息。小路易直到儀式的最後環節才回到西敏寺內。

6日查爾斯加冕儀式上，5歲路易王子坐在母親凱特、姊姊夏綠蒂之間，不過中途離席。（圖／路透社）
6日查爾斯加冕儀式上，5歲路易王子坐在母親凱特、姊姊夏綠蒂之間，不過中途離席。（圖／路透社）

所幸在爸媽忙碌之餘，小路易還有姊姊照顧、幫忙安撫他的情緒，這對姊弟抵達西敏寺後站在父母後方，夏綠蒂被捕捉到像個小大人般，伸出右手牽起小路易的左手，儀式結束後，她也盡責地牽著弟弟跟在父母後方、離開西敏寺。

查爾斯加冕儀式禮成之際，8歲的夏綠蒂盡責地牽著5歲路易的手，跟在父母後方離開西敏寺。（圖／路透社）
查爾斯加冕儀式禮成之際，8歲的夏綠蒂盡責地牽著5歲路易的手，跟在父母後方離開西敏寺。（圖／路透社）

不過報導指出，就連沉穩的夏綠蒂也難抵抗弟弟的逗趣。典禮結束王室成員回到白金漢宮陽台與民眾揮手致意、欣賞軍機飛行表演時，路易生動的表情與反應照例吸引粉絲注意，他伸手指向現場群眾，對父母說「看看那裡！」，當軍機飛越上空時，他張大嘴巴、不斷比手畫腳，掩不住內心雀躍，夏綠蒂也被拍到對弟弟張大嘴的表情笑出來，忍不住轉頭，和弟弟一起「咯咯笑」。

小路易指著遠方。（圖／美聯社）
小路易指著遠方。（圖／美聯社）

王室成員回到白金漢宮陽台與民眾致意、欣賞軍機飛行表演，小路易表情生動，連沉穩的夏綠蒂也忍不住笑了。（圖／美聯社）
王室成員回到白金漢宮陽台與民眾致意、欣賞軍機飛行表演，小路易表情生動，連沉穩的夏綠蒂也忍不住笑了。（圖／美聯社）
小路易表情很多，連夏綠蒂及凱特也忍不住笑了。（圖／美聯社）
小路易表情很多，連夏綠蒂及凱特也忍不住笑了。（圖／美聯社）

除了對軍機、群眾比手畫腳外，西敏寺儀式結束後，威廉、凱特與3名子女坐上馬車返回白金漢宮時，小路易也被捕捉到在馬車內興奮歡呼，唇語專家普雷斯（Jacqui Press）說，小路易當時在為爺爺查爾斯歡呼：「Yaay國王！」

文章來源：Why did Prince Louis leave his seat during the Coronation ceremony? Kate and William's special plan for their son, 5, during the service revealed
文章來源：The best big sister! Princess Charlotte, eight, took a protective role over her younger brother Prince Louis at Coronation - but still couldn't help being sent into fits of giggles by the cheeky five-year-old
文章來源：Louis' at it again! Royal fans delighted as Prince is VERY animated on coronation balcony and gives incredibly cute double hand wave
文章來源：'Yaay King'! Prince Louis is spotted yelling support for his grandfather from carriage window after the lively five-year-old stole the show yet again
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