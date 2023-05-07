有些人天生比較我行我素，比較少顧及他人的感受，因此常常得罪人而不自知，《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬牛、鼠、豬和兔的人，因為個性或行事風格，很容易在不知不覺中得罪人。

▎生肖牛

屬牛的人個性較固執、倔強，做事往往只憑直覺、不計後果，在生活中比較少顧及他人的感受，因此很容易在不知不覺中就得罪別人，建議屬牛的人最好還是收斂一下自己的個性，說話、做事之前都要三思而後行，也要學習培養耐心。

▎生肖鼠

屬鼠的人內心情感很豐富，表面上雖然看起來冷漠，但其實很樂於助人，只是他們最大的缺點就是過於嘮叨，即使是在幫助別人的時候，他們也能不斷碎碎念，且不僅說對方的錯誤、缺點，還會讚揚自己的優點，讓人十分反感，最後就算幫了忙，對方也不領情。

▎生肖豬

屬豬的人情緒波動嚴重，不開心時就不想理人，給人一種高高在上的感覺，心情好就又對別人非常熱情，多變的情緒會讓大家覺得不容易相處，還常常得罪了身邊的朋友或同事卻不自知，如果想要處理好人際關係，就要改善情緒多變的問題。

▎生肖兔

屬兔的人說話太過官腔，沒有真心交流，很難讓人對他們產生好感，只是有時礙於面子沒有說出來，面對意見分歧的時候，他們也經常無理取鬧，雖然大家都知道屬兔的人只是想要爭第一，還是很容易產生誤會，最後他們得罪了人還不自知。