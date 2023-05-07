男星李唯楓以藝名「可樂」在節目《大學生了沒》擔任固定班底，後來更跨足歌壇以及戲劇界，擁有不少粉絲支持，他在工作之餘也用心經營社群，時常在其上分享生活大小事。豈料，近日他卻在社群上寫下：「腦子裡閃過人生跑馬燈，覺得自己未來一片黑暗。」等字句，引發粉絲擔憂。

李唯楓過往跨足戲劇圈挑戰演戲時，曾因拍戲吊鋼絲受傷，更甚之一週內跑了兩次急診，所幸後來經過治療後，已無大礙。豈料，他近期卻因「打噴嚏太用力」導致舊疾復發，二度閃到腰，讓粉絲相當擔憂。

對此，李唯楓昨(6)日在臉書上的發文，首先表示：「二閃(二度閃到腰)的當下腦子裡閃過人生跑馬燈，覺得自己未來一片黑暗。」不過，話鋒一轉，他指出自己經過中西醫合力的治療下，身體已從需要柺杖行走，好轉成「一個可以在通化夜市擺拍的帥小伙。」並在文末逗趣以自身經歷提醒網友：「請大家下次打噴嚏的時候，儘量小力一點。」

貼文PO出後，也讓擔心他身體狀況的粉絲們放下心中的一塊大石頭，紛紛在底下留言：「我懂，好好吃藥、休息」、「早日康復」等字句，希望他能多加注意身體健康。