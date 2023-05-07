宮廟慶典雖是傳統民俗活動，不過有時各種亂象可能會引發周遭居民不滿。一位住在宮廟附近的女子抱怨，該宮廟某天不到早上7點就開始敲鑼打鼓放鞭炮，除此之外還有主持人擴音器講話、動感背景樂超大聲，這些她都能忍，但活動後她家的陽台、洗衣機卻到處都是紅色鞭炮紙，讓她氣得怒轟「這種陋習到底要維持多久？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，她家附近的宮廟早上不到7點就敲鑼打鼓放鞭炮，活動主持人用超大聲擴音器講話，還不時傳來陣陣動感背景樂，「這些都算了，我忍，畢竟這麼多年也經歷好幾次」；不過當她將目光移到陽台時瞬間氣炸，「鞭炮殘渣全部噴到陽台，洗衣機上也都是紅色鞭炮紙」，滿天飛舞紅色紙屑，街道上也是滿地紅，讓她直呼陋習到底何時才能改善。

原PO提到，後來她決定致電環保局檢舉，環保局表示因為人力不足無法及時處理，不過仍有派員到現場觀察狀況，廟方表示放鞭炮、吵鬧的人是其他助陣民眾，並非廟方內部人員，但環保局提醒廟方仍有責任進行控管，最後建議原PO若再遇到類似情況，直接報警比較快。

對此，許多網友紛紛回應，「這些宮廟仔擾民就只會說大家要尊重傳統，但100年前廟宇活動明明就莊嚴多了，現在又吵又沒文化，醜到不行的黃色團體T跟帽子，滿地檳榔渣、鞭炮殘骸、菸味，我就想問，這些人心中的信仰是有深度的嗎？」、「還有架舞台請89妹跳舞給神明看的也是陋習」、「畢竟猴子才會每次都去」。

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