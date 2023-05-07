2024大選在即，離選舉日剩不到8個月，除有「造浪者」稱號的政治幕僚忙著規畫選舉攻防戰，相當忙碌以外，各區公所也如臨大敵，前置作業困難重重，投票所設置地點難找、公務員當選務人員的意願不高等，直呼「已進入搶人作戰」。桃園市選委會坦言，桃園因人口成長快速，投票所數量的確次次增加，所需的工作人員也越來越多，中央已著手要修法，盼能提高誘因、降低公所負擔。

近期《人選之人—造浪者》影集爆紅，許多人關注起政治幕僚的角色，加上2024總統大選時間逼近，各個政黨開始佈局、陸續有人表態參選，攻防戰也在檯面上一一開打，不過除了「造浪者」以外，檯面下還有另群人忙著規畫選舉的前置作業。

各區公所承辦個區域的選務作業，要規畫設置投票所、尋找選舉日當天的選務人員等。公所人員透露，選務工作規畫眉角很多，光是投票所的設置地點就要找很久，更不用提最困難的是要找齊上百名甚至是上千名的選務人員。

公所人員指出，擔心選舉日當天遇到下雨，投票所採取搭帳篷絕對是最下策，而學校、里民活動中心也不一定願意出借，因此只能動員全所的人際關係，向民間友人商借工廠、倉庫等，再加上里長、在地民眾希望能就近投票，光是投票所地點就要喬很久。

「拜託他們都不一定願意當！」公所人員直呼，最困難的莫過於尋找選務人員，選罷法規定公務員佔選務人員的比例應達一半以上，因此有一半的選務人員需找公務員擔任。擔任選務人員除工作繁雜外，若遇到票數接近、有人懷疑作票等狀況，恐會捲進選舉糾紛甚至官司中，大部分的人都會卻步，因此各區都會互相搶人，動用平時交情希望身邊的公務員朋友能協助擔任。

桃園市選委會說，桃園因為人口成長快速，投票所數量次次攀升，2018年直轄市長及縣市長選舉有1142個投票所，2020年總統及立委選舉有1242個投票所，2022年直轄市長及縣市長選舉有1361個投票所，考量明年初2024年總統及立委選舉將至，目前已著手調查各區是否要增開投票所，人口增加較多的區域，如中壢區、八德區等已陸續回報需要增開。

桃園市選委會表示，中央目前已在研議欲增加選務人員的工作費、將公務員佔選務人員的比例降至3分之1等，盼屆時能提高參與的誘因，且降低各公所的壓力。