台開董事長邱于芸（中）今出面說明泰山先前欲購入新天堂樂園的事情原委。（羅亦晽攝）

台開花蓮新天堂樂園上月閉館展開空間改造工程，6月20日將以全新型態與民眾見面。（羅亦晽攝）

泰山經營權之爭持續延燒，戰火還燒到台開新天堂樂園，龍邦國際興業近日在媒體刊登廣告，直指董事長詹景超計畫花費30億元購入新天堂樂園土地爛尾樓，目的為掏空公司資產。對此，台開董事長邱于芸今出面駁斥，強調新天堂樂園並非爛尾樓，迄今也收到任何金錢與支票，與對方勾結掏空公司一事，根本是無稽之談，目前已依法存證，限期龍邦在期限內發出聲明與道歉。同時她也提到，新天堂樂園預計6月20日將以新面貌重新與民眾見面。

龍邦國際日前在平面媒體刊登付費廣告，指出台開新天堂樂園經營不善，淪為法拍，詹景超在泰山股東臨時會將全面改選董事及獨立董事的敏感時機，恣意妄為，未在董事會提出任何報告，又想突襲闖關，計畫花30億購買陷入財務危機、並以淪為法拍的台開名下新天堂樂園爛尾樓，而且開立3000萬元台支支票作為保證金，其目的顯然是蓄意掏空公司資產。

邱于芸認為此廣告嚴重傷及台開的名譽，更傷害公司股東、夥伴及關心者，今特地到花蓮並在新天堂樂園召開記者會，說明事情原委。她說，台開與泰山為友好關係，過去3、4個月持續與對方溝通出售新天堂樂園作為企業形象館，打造成行銷基地。

邱于芸接著說，當時銀行估價新天堂拍賣價為31億，台開希望能用該價錢與對方完成交易，孰料好景不常，泰山集團陷入經營權之爭，購入新天堂一案無法送到董事會決議，讓台開無法進入第二階段評估，甚至因銀行未停手拍賣而沒有時間找尋其他伙伴，傷害相當大。

不過她強調，台開迄今從未收到跟見到任何金錢與本票，支票是交由見證律師，對方需完成董事會決議，才能兌現，由於後續因泰山經營權問題無法完成，該票效力在今年1月31日已自動解除效力，遭爆與泰山勾結掏空公司更是無稽之談，台開本來就有權利募集對的買家向銀行洽談特定人收購資產、清償債權，相當公平與合理，沒想到因時間謬誤跟有心人士的操作，被說成勾結、洗錢等，在此仍須鄭重說明與釐清，台開是資質健全的公司，只要不被污衊，不擔心被拍賣。

針對新天堂樂園遭批為爛尾樓，對此，邱于芸強調，爛尾樓是指建築工程半途被迫停止，缺乏資金、無力完成致使停工，但新天堂樂園是人氣景點與地標，市場地位不容小覷，龍邦如此低劣言論，嚴重傷害台開商譽，已構成對新天堂「誹謗」與「公然侮辱」，除依法存證，並已限期龍邦國際必須發出聲明與道歉，決不寬貸。

此外，新天堂樂園上月閉館展開空間改造工程，台開營業處協理姜潤生說，台開預計6月20日將以全新型態與民眾見面，亮點包含一樓的陽光實驗室，每周六、日將舉辦藝文活動及實驗課程等教室，讓顧客與樂園產生黏著度與信任度，並引入房屋仲介提供創業者合作與服務，二樓則是烹飪實驗教室，三樓除影城售票區，還會引進電動玩具城等。