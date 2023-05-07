活化雲林縣北港糖廠倉庫群，「雲林厚工學」打造藝文饗宴。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港糖廠閒置20餘年未開發，雲林縣政府為活化廠內24間蔗糖倉庫，規畫「雲林厚工學」策展系列活動，將以雲林厚工學「神工學、農業學、未來學、共享學、觀光學」5大學策展內涵，搭配花燈、宗教工藝、布袋戲及偶戲主題展，創造雲林縣頂級藝文視覺饗宴。

雲林厚工學第1波策展活動，已於今年1至3月，在北港6大燈區舉辦「北港光影藝術節」，民眾回響熱烈，辦理完後即獲IAA MUSE金獎、IAA泰坦地產大獎2大國際金獎肯定，傑出燈組已移至北港糖廠蔗糖倉庫典藏，規畫於年底的雲林厚工學展覽中再次展出。

雲林縣政府文觀處處長陳璧君表示，雲林厚工學首先從雲林特有的流動藝術饗宴活動展開序幕，透過結合北港糖廠歷史地景演出，開啟民眾的視覺及遊逛體驗，展覽地點預定在北港糖廠蔗糖倉庫內，除打造最頂級藝文視覺饗宴，同時也可活化閒置多年的北港糖廠。

陳璧君說，為讓民眾能更便利盡情地參觀展覽，且即時獲得雲林厚工學各項活動內容，厚工學活動除建置清楚易讀的觀光標識系統、導覽設施外，更可透過「慢遊雲林」APP智慧觀光導覽系統，讓民眾用手機在寓教於樂中，更深入了解雲林。

陳璧君指出，針對來參觀雲林厚工學展覽的遊客，縣府還邀請專業行銷團隊，以雲林厚工學內涵規畫特色遊程及行銷活動，要讓「香客轉遊客、遊客轉常客」，加速提升雲西地區的全台與國際觀光知名度。

文觀處提到，北港糖廠內的3排蔗糖倉庫，每排8間共24間，每間約120坪，不僅空間寬敞，檜木結構充滿歷史意涵，非常適合作為表演展場或工藝坊，打造成為雲林的駁二藝術特區。