政大教授蔡瑞煌與妻子李宜紋投入財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會認助行列超過26年，捐款231餘萬元，協助38位學生安心就學，5月7日受認助者獻上卡片和康乃馨，提早為「宜紋阿姨」慶祝母親節，感謝多年來的幫助。

李宜紋表示，先生在婚前就加入認助行列，婚後，先生邀請她一起參與公益，讓她覺得非常有意義。她說，公公早逝，是婆婆獨自拉拔兒子長大，靠的就是教育來成家立業，這讓蔡教授決定有能力後也要幫助像自己一樣的孩子；蔡瑞煌、李宜紋夫婦認為，每個月二、三千元，只是盡微薄之力，希望這些微薄力量能凝聚起來，讓需要幫助的孩子，能有繼續走下去的動力。

一位受認助的鄭同學，家庭因意外糾紛影響父親工作，導致家中經濟陷入困境，繳交學費都有困難。鄭同學很感謝李阿姨每月3000元認助生活費的幫助，減輕家裡的負擔，讓他能專注在學業。

另一名郭姓受助人已完成大學學業，她現在在電子公司上班，擔任生產管理的工作，收入穩定、家境也有了改善。曾經在基金會相見歡活動與李宜紋見面，對她而言，不僅是生活費的協助，更有適時的鼓勵與關懷，讓她有了正向學習的信心。

基金會董事長曾燦金表示，蔡、李二夫婦26年來堅持認助，每次金額雖不大，但這筆錢對於弱勢家庭的小朋友來說，可能是一整個月的通勤費用，或是購買文具和參考書的錢，減輕壓力。他呼籲每個人可以評估自己的能力，用不同方式幫助弱勢家庭的小朋友。相關認助資訊請洽台北市政府教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925，或參考基金會網站http://fhus.taipei/