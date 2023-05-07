日前台中一中爆發「烯環鈉」爭議事件，經校方出面道歉滅火風波才平息，6日晚間臉書「靠北中一中十點零」被匿名者貼文「納粹」符號，繼中一中緊急發出聲明，要求撤文並報警處理後，「靠北中一中十點零」除撤文，也書面坦承疏失並道歉；發文一出，網友紛留言「一中加油！」、「一中學生明理負責、加油」。

有民眾在臉書「靠北中一中十點零」以符號拼湊成「納粹」符號貼文，引發爭議，台中一中校方立即在臉書官網發文指已要求撤文，並報警處理；「靠北中一中十點零」也火速撤文，並做出說明。

內容指，該篇文章之刊登，為審核文章的疏失，對此版主責無旁貸，向社會大眾及本校師生致上最誠懇的歉意。內文也指出，該版審核文章之後台，因各管理人員使用的裝置異同，造成初步瀏覽時並未發現如版上呈現之圖式，為密集點陣。

其中也提到事件發生後，已在6日晚間11時撤除該文章，也強調未來將重新檢討審核標準，並於即日起，有涉及種族仇恨之文章，一律不予發布。

說明內文也提到因「靠北彰中2.0」與「新黑特建中」粉絲專頁，亦有遭有心人士投稿相關文章，因而不能推斷該文為台中一中學生所投稿，重申譴責以歷史傷痕製造仇恨的行為。

裏頭也強調，「靠北中一中十點零」該版非台中一中之官方粉專，日前校方已先行報警，該版也會尊重司法配合調查。

該發文一出，也受到網友分享、轉閱，不少人直接留言：「一中加油」、「小編加油」以及「了不起，負責」。