71歲「綜藝大哥大」張菲80年代起在秀場活躍，後與胞弟費玉清主持綜藝節目《龍兄虎弟》，幽默談吐受到大量觀眾欣賞，更獲得第30屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，他淡出演藝圈5 年，近日卻被新生代藝人巧遇，曝光張菲私下模樣。

女星曾智希在八點檔中表現亮眼，私下與藝人陳志強夫妻生活甜蜜，時常透過社群平台分享大小事，今（7）日她在facebook發文高呼：「OMG！！各位觀眾！！是菲哥」，她激動表示「這我真的可以說我從小看您的節目長大了吧，為什麼大合照的每一個人都凍齡！實在是太不科學了」。照片中張菲穿著白色短T恤和牛仔褲，頭戴鴨舌帽露出親切笑容，身形較比先前瘦，同行的還有藝人陳志強、江宏恩、李維維。據《三立新聞網》報導，曾智希是昨晚在天母巧遇菲哥。

許多粉絲在貼文底下直呼：「菲哥是不是瘦了」、「好像瘦很多」、「哇賽都沒變也太扯！」、「菲哥瘦好多。張菲雖然有自己的社群平台，但自從2018年起就沒有繼續更新，並不熱衷於使用3C分享生活，如今私下狀態曝光，71歲的張菲看起來依舊身強體健，讓不少粉絲放心。

張菲2018年主持節目《綜藝菲常讚》停播，他也消失螢光幕前，先前出席好友沈文程演唱會的活動，張菲被問到有無可能復出主持節目，他表示：「我們那個時代的菜很貴，開節目沒有那麼簡單。」未明確回覆。