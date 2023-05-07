目前正是鳳梨盛產的季節，醫師表示，鳳梨含有豐富的鉀、維生素C、鳳梨酵素、膳食纖維，能預防心血管疾病、抗氧化，還能幫助消化、避免便秘困擾，是營養密度相當高的水果。

家醫科醫師傅裕翔在其臉書表示，鳳梨含有豐富的鉀與胡蘿蔔素、豐富的維生素C、鳳梨酵素「溶菌酶」、膳食纖維，因此可以預防心血管疾病、保護心臟，並可增強免疫力、抗氧化抗發炎，並可幫助消化及腸胃蠕動。

他表示，鳳梨有4大好處：

1. 保護心臟：鳳梨中含豐富的鉀和類胡蘿蔔素，可以降低心臟病的風險。鉀能夠調解血壓、預防心血管疾病；類胡蘿蔔素則有抗氧化功能，保護血管健康。

2. 增強免疫力：鳳梨含豐富的維生素C，有助於增強免疫力。維生素C是強效的抗氧化劑，可以幫助身體抵禦自由基的傷害、防止疾病的發生。

3. 幫助消化：鳳梨含有一種特殊酵素「溶菌酶」，能夠分解蛋白質，幫助消化。此外，鳳梨含有大量的膳食纖維能促進腸道蠕動，避免便秘困擾。

4. 減緩發炎反應：「溶菌酶」同時具有抗發炎作用，可以幫助減緩人體內的發炎反應。