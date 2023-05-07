日本成田機場從1978年啟用以來就有「宵禁」，也就是禁止航機起降時段，但近年逐漸縮短，航機噪音引發機場周邊居民不滿，上百民眾今年3月提訴要求禁止夜間飛行及損害賠償。

昨天一架星宇航空班機JX800自台飛抵成田機場後，因氣候等因素取消，星宇航空原訂讓旅客改搭JX803班機返台，但因行政程序太長、機組員超時工作、面臨成田機場宵禁時間無法起飛等因素，導致JX803班機302名旅客昨天晚上只能睡在成田機場，星宇航空董事長張國煒也連夜搭機赴日致歉。

在這次的星宇航空延誤事件中，成田機場為何會有宵禁受到關注。日本政府國土交通省日前表示，由於地方強烈希望，所以屬於內陸機場的成田機場從1978年啟用以來，原則上將晚間11時到隔天上午6時設定為「起降限制」（宵禁）時段。

儘管成田機場有宵禁，但當地民眾長期以來仍對航機發出的噪音有意見。日本千葉日報今年2月底報導，成田機場周邊包括成田市及芝山町在內的5市町居民，認為健康受到起降航機噪音危害，2月26日組成「成田機場噪音受害訴訟團」，要求成田國際機場公司（NAA）及日本政府禁止航機夜間飛行，並要求損害賠償。

辯護律師團表示，成田機場目前允許航機起降時間已妨礙當地居民入睡或是造成睡眠中斷等嚴重的健康危害。原告要求成田機場從晚間9時到隔天上午7時間，禁止航機起降及啟動發動機。

共同社日前報導，包括千葉縣及茨城縣兩縣5市138名居民，今年3月31日赴千葉地方法院向日本政府及NAA提出訴訟，同時以健康受害為由，向NAA提出約2億9300萬日圓的損害賠償訴訟。

報導指出，成田機場目前起降時間最長可從上午6時到隔天凌晨0時30分；但到了2028年度底增設新跑道後，航機起降時間又將延長到清晨5時至隔天凌晨1時。

原告組成的訴訟團認為航機噪音已妨礙他們平靜生活，要求成田機場航機起降時間為上午7時到晚間9時。

NAA在官網上指出，成田機場從1978年啟用以來，每天晚間11時到隔天上午6時原則禁止航機起降，但從2019年10月27日起延長A跑道使用時間1小時，所以起降時間變成上午6時到晚間12時止。

為因應特殊情況，要在晚間12時後起降航機，僅限如果成田機場出現颱風、大雪等惡劣天候，及攸關航機安全及乘客生命等「緊急或不得已」的情況，同意航機以「緊急事態」起降。

在2019年之前，成田機場方面為因應僅限航機起飛機場天候惡劣等航空公司無法因應的不得已情況，從2013年3月31日起採取彈性使用方式，讓航機可在宵禁的晚間11時後起降，而這項彈性作為也隨著2019年10月27日延長起降時間後，在A跑道從晚間12時延至隔天0時30分止、B跑道從晚間11時延至12時止。