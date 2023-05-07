星宇地勤人員安排旅客下機後的應對作業及導引流程，現場也準備鳳梨酥送給每一名乘客。部分旅客不滿星宇航空，抱怨未告知旅客事因，不過也有人認為航空公司處理得當。（陳麒全攝）

星宇航空因氣候、機務與宵禁等問題，造成班機延誤，導致旅客6日晚間滯留夜宿東京成田機場，首批自日本返台旅客在7日下午抵達桃園機場，部分旅客不滿星宇航空，抱怨未告知旅客事因，不過也有人認為航空公司處理得當。

星宇航空7日清晨調度一架A321班機飛往東京，加上原本另一架計劃返台班機JX-801共同接回旅客，搭乘A321班機JX-1801班機的旅客，在下午3時40分返抵國門，機組人員表示，機上共有181名乘客以及1名嬰兒，在班機降落後，地勤人員安排旅客下機後的應對作業及導引流程，現場也準備鳳梨酥送給每一名乘客。

帶著爸媽與老婆小孩到日本自由行的余先生表示，所以特別帶著家人來搭乘星宇旅空嚐鮮，沒想到卻遇上這樣的事，機組人員完全「未告知發生了什麼事」，家人就在候機室、班機上不停等待，登機後也未主動提供餐點飲水，感覺很不好，會看星宇航空以後的表現，再決定是否搭乘。

旅客林先生則認為，星宇航空的表現已經不錯了，在面對問題的時候，雖然第一時間的處理有些瑕疵，但後續提供了去回機票的退費、也加開班機到日本接回旅客，張國煒還親自飛到日本向旅客說明狀況，這樣的做法很不錯，況且班機是因為天候狀況導致無法回台，也不能全怪航空公司。