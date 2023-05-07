苗栗縣巨峰葡萄栽種面積約431公頃，其中卓蘭鎮為葡萄重鎮，但今年4月遇到豪雨，導致授粉不佳，根據卓蘭鎮農會調查，全鎮初估損失至少4成，縣府農業處預計8日將前往勘災，協助果農向中央申請天然災害現金救助。

巨峰葡萄每年夏、冬季各有1次結果期，並可收成2次，苗栗有卓蘭鎮、通霄鎮及獅潭鄉等3鄉鎮栽種葡萄，以卓蘭鎮栽種面積400多公頃為最大宗，平均每公頃可有1.2到1.8萬公斤產量，每年可產出可產出1300萬公斤的巨峰葡萄，是當地盛產、指標性農作物之1。

卓蘭鎮農會指出，今年4月雖然降雨天數不多，但每次雨勢都很大，加上早晚溫差大，導致巨峰葡萄開花期授粉率差，花粉無法順利飄散，全鎮各地果園傳出災情，出現無籽的假結果、果實大小不一，結下一串串無籽的「石葡萄」。

縣府農業處表示，去年巨峰葡萄災情累計面積超過110公頃、總金額逾2000萬元，平均受災25至50％，明天將會同苗栗區農改場、卓蘭鎮農會、鎮公所等單位前往勘災，若與去年一樣損害超過20％，將呈報給農委會，並爭取申請天然災害現金救助，補貼農友損失。