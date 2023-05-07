現年61歲的台語歌后「二姐」江蕙自2015年舉辦演唱會並告別歌壇封麥後，便甚少出現在螢光幕前，也讓粉絲們相當好奇她的近況。而近期她除了與霍建華、林心如、王力宏聚會唱歌外，更驚喜同框「周董」周杰倫以及昆凌，曝光她炯炯有神的一雙電眼。

周杰倫近期正忙著在香港舉辦的演唱會，並在社群上分享相關的畫面，但他工作之餘也不忘花時間陪伴家人。最近昆凌忙著拍攝廣告，周杰倫特意抽空去探班愛妻，並於今(7)日稍早在IG上曝光與妻子的合照，不過畫面中卻驚現戴著口罩的江惠身影，讓大批粉絲嗨翻。

只見周杰倫PO出的限時動態中，配文寫下：「之前Hannah（昆凌）拍的廣告，我跟天后二姐來探班，廣告最近推出了，所以照片可以PO了，哈哈。」並曬出一張他和妻子昆凌一起在拍攝現場，與江蕙合影的自拍照，只見畫面中，雖然江蕙戴著口罩，無法看見「二姐」的全部容顏，但從炯炯有神的大眼睛，以及未被遮擋的肌膚中，依然可以想見她的氣色相當好，與身旁的昆凌一點也看不出年歲的差異，模樣相當凍齡。

事實上，此前有網友在微博上曝光一段江蕙與霍建華、林心如、王力宏聚會唱歌的影片，雖然在該則影片中，並未聽見江蕙的歌聲，但由於江蕙自封麥後甚少露面，因此就算是模糊的畫面，也讓粉絲們看得嗨翻。